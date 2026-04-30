A poche settimane dalla fine del campionato, le trattative di mercato sono ancora incerte e influenzate dall’andamento delle ultime partite. La squadra sta monitorando alcuni giocatori stranieri, mentre altri sono considerati potenziali sacrifici in vista delle prossime operazioni di mercato. La situazione rimane fluida e dipende dai risultati ottenuti nelle prossime gare, con possibili sviluppi che potrebbero cambiare le strategie di acquisto e cessione.

Roma, 30 aprile 2026 - Il campionato non è ancora concluso e il suo epilogo potrebbe far variare in una direzione o in un'altra il mercato. La Roma sta lottando per tornare in Champions League e a quattro giornate dal termine si trova a tre punti di distanza dal quarto posto della Juventus, in bilico tra Europa e Conference League, dove la finale di Coppa Italia sarà l'ago della bilancia eventuale tra queste due competizioni. Un finale tutto da scrivere che potrebbe far dunque oscillare le idee di mercato giallorosse, sul quale però c'è la certezza di dover incassare, con possibili addii importanti all'orizzonte. In base all'accordo con la Uefa circa il Fair Play Finanziario la Roma in estate dovrà incassare e si parla di cifre consistenti, per questo potrebbero essere sacrificati dei big.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Roma: Premier e Liga sulle tracce di Soulé, Koné tra i sacrificabili?

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