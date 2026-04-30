Roma infortunio Zaragoza | salta la Fiorentina ecco le sue condizioni Gasperini sorride per due big
Un infortunio subito durante l’allenamento ha costretto un giocatore dell’esterno a saltare la partita contro la Fiorentina. Le sue condizioni sono ancora da valutare, mentre arrivano due notizie positive per l’allenatore della squadra avversaria. La Roma, nel frattempo, prosegue la sua marcia, spingendo con decisione in campionato. La partita si avvicina e le assenze influenzeranno le strategie di entrambe le squadre.
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