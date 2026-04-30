La Direzione Investigativa Antimafia sta svolgendo un’indagine sul bistrot “Buono come il pane” in via Ferruccio Amendola, nel quartiere Tufello a Roma. L’attività del locale è sotto esame per sospetti collegamenti con il boss Guerino Primavera, con l’ipotesi che possa essere utilizzato come punto di supporto logistico. La questura ha avviato le verifiche nelle ultime settimane, senza ancora rilasciare dichiarazioni ufficiali.

? Cosa sapere La DIA indaga sul bistrot Buono come il pane in via Ferruccio Amendola.. L'attività dei Delle Fave è sospettata di fungere da base logistica per Guerino Primavera.. La Direzione Investigativa Antimafia di Roma ha avviato un’indagine per ricostruire i legami e gli interessi economici che ruotano attorno al locale ‘Buono come il pane’, situato in via Ferruccio Amendola, dopo l’operazione condotta da Carabinieri e Finanza. Il blitz ha colpito un esercizio riconducibile alla cerchia dei Delle Fave, sollevando dubbi sulla reale natura dell’attività commerciale. Mentre la vetrina mostrava un classico punto di ristoro, le indagini suggeriscono che il bistrot sia stato utilizzato come base logistica per incontri occulti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, indagine sul bistrot del Tufello: l’ombra dei boss nel locale

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