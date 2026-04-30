A Roma, il 18 marzo, un uomo che si spacciava da poliziotto ha rapinato 100.000 euro a una donna di novant'anni. Il sospettato, già in carcere a Regina Coeli, è stato sottoposto all'obbligo di dimora a Napoli. L'indagine ha portato all'arresto e alle misure cautelari nei confronti dell'uomo, che aveva approfittato della vulnerabilità della vittima.

? Cosa sapere Finto poliziotto sottrae 100mila euro a una novantenne a Roma il 18 marzo.. Il sospettato già detenuto a Regina Coeli riceve l'obbligo di dimora a Napoli.. Il 18 marzo scorso, un giovane residente nell’hinterland partenopeo ha messo a segno una truffa spietata ai danni di una donna di 90 anni a Roma, sottrandole oltre 100mila euro tra contanti e gioielli con il pretesto di un falso controllo di polizia. La vicenda, che ha scosso la tranquillità del quartiere, si è consumata quando l’anziana è stata indotta a allontanare la propria badante. Il finto agente, approfittando della vulnerabilità della signora, le ha spiegato di dover verificare i numeri di serie delle banconote e dei preziosi custoditi sia nella cassaforte che nella cassetta di sicurezza domestica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, finto poliziotto rapina 100mila euro a una novantenne

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