Roberto Saviano a Napoli è la prima volta che succede Proprio lì

Da thesocialpost.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la prima volta da quando ha scritto “Gomorra”, lo scrittore Roberto Saviano è stato ricevuto ufficialmente presso il Comune di Napoli. L'incontro si è svolto nella città natale dello scrittore, segnando un evento che non si era mai verificato prima. La visita è avvenuta in un momento particolare, senza ulteriori dettagli sui contenuti trattati.

Per la prima volta da quando ha pubblicato “Gomorra”, lo scrittore Roberto Saviano è stato ricevuto ufficialmente al Comune di Napoli. L’incontro con il sindaco Gaetano Manfredi, avvenuto a Palazzo San Giacomo, segna una svolta simbolica in un rapporto che per anni è stato segnato da tensioni, polemiche e incomprensioni profonde. Si tratta di un passaggio significativo, che arriva dopo dichiarazioni recenti dello stesso autore sul suo legame complicato con la città. Il rapporto tra Napoli e Saviano non è mai stato semplice, soprattutto negli anni immediatamente successivi all’uscita del libro che ha cambiato la sua vita. Dopo la pubblicazione nel 2006, l’autore è stato spesso al centro di critiche, accusato da una parte dell’opinione pubblica di aver restituito un’immagine esclusivamente negativa della città.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Roberto Saviano è stato ricevuto al Comune di Napoli per la prima volta da quando ha scritto “Gomorra”Il sindaco Manfredi lo ha invitato dopo le recenti dichiarazioni dello scrittore sul suo rapporto, a lungo conflittuale, con la città.

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Gomorra di Roberto Saviano vent’anni dopo (2006-2026); Roberto Saviano: Adesso odio Gomorra ma è colpa mia; Il ritorno di Roberto Saviano: Napoli oggi è la città più armata d’Europa; Roberto Saviano festeggia i 20 anni di Gomorra con gli studenti della Federico II.

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