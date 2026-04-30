Roberto Baggio sbarca su TikTok | il primo video è già virale

Roberto Baggio ha pubblicato il suo primo video su TikTok, annunciando il suo arrivo sulla piattaforma con un breve messaggio rivolto ai follower. Il video ha rapidamente ottenuto numerose visualizzazioni, rendendolo già virale. L'ex calciatore ha scelto di condividere un messaggio diretto, rivolgendo un saluto ai nuovi utenti e introducendo la sua presenza sui social.

"Ciao ragazzi! Da oggi sono anche io su TikTok": con queste parole Roberto Baggio sbarca sulla piattaforma. E il primo video è già virale: l'ex calciatore fa dei palleggi in un campo, con un finale a sorpresa.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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