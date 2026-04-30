Risparmiare sulla benzina | Ecco l’App contro il caro prezzi un boom di download

Un’app sviluppata da un giovane informatico pisano sta guadagnando popolarità tra gli automobilisti, grazie alla sua funzione di individuare i distributori di carburante più vicini e con prezzi più bassi. Da quando è stata lanciata, ha registrato un aumento significativo di download, attirando l’attenzione di molti utenti che cercano di risparmiare sulla benzina. L’app si propone come uno strumento pratico per confrontare le tariffe e trovare le soluzioni più convenienti in tempo reale.

Pisa, 30 aprile 2026 – Continua a crescere il successo di Italy Fuels, l’ app sviluppata dall’informatico pisano Francesco Vibert, 28 anni, nata per rendere più semplice e veloce la ricerca dei distributori di carburante più vicini e convenienti. Disponibile sulle principali piattaforme digitali da fine 2024 e accompagnato dal motto “rifornisci meglio, risparmia sempre”, il programma si è recentemente ampliato con una versione per il mercato francese, France Fuels. Caratteristica di questa variante è l’utilizzo dei dati aperti del Ministero francese dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria, che ha permesso a “France Fuels” di configurarsi come un vero progetto di riutilizzo dei dati pubblici attraverso la piattaforma Open Data dello Stato francese.🔗 Leggi su Lanazione.it

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