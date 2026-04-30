Riqualificazione ex Onmi aggiudicata la gara | presto la partenza dei lavori

È stata assegnata la gara per i lavori di riqualificazione dell’immobile “Ex Onmi” situato in viale Beneduce. Nei prossimi mesi si procederà con l’avvio delle operazioni di intervento, che riguarderanno la ristrutturazione dell’edificio. La procedura di aggiudicazione è stata completata e ora si attende l’inizio delle attività sul sito.

Tempo di lettura: < 1 minuto È stata aggiudicata la gara per la realizzazione degli interventi di riqualificazione dell’immobile “Ex Onmi” di viale Beneduce. A breve la ditta aggiudicataria, una volta effettuata la consegna del cantiere, potrà avviare le attività. L’opera, dell’importo di circa 700mila euro, verrà compiuta grazie ai fondi POC (Piano Operativo Complementare) 2014-2020, Asse Rigenerazione Urbana e Politiche Culturali, erogati dalla Regione Campania. L’edificio sarà completamente recuperato, grazie ad una serie di importanti azioni, che riguarderanno anche l’adeguamento sismico. Successivamente, questa struttura sarà destinata...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Riqualificazione ex Onmi, aggiudicata la gara: presto la partenza dei lavori Notizie correlate Ex Onmi di viale Beneduce, aggiudicata la gara: via alla riqualificazione da 700mila euroUn importante passo avanti per la rigenerazione urbana della città: è stata ufficialmente aggiudicata la gara per la riqualificazione dell’immobile... Piazza Fontana, aggiudicata la gara per la riqualificazioneTarantini Time QuotidianoÈ stata ufficialmente aggiudicata la gara per la riqualificazione di Piazza Fontana.