Ex Onmi di viale Beneduce aggiudicata la gara | via alla riqualificazione da 700mila euro
È stata ufficialmente assegnata la gara per la riqualificazione dell’immobile “Ex Onmi” di viale Beneduce, un intervento del valore di circa 700mila euro. L’operazione prevede lavori di recupero e miglioramento dell’immobile, che si inserisce nel progetto di riqualificazione urbana della zona. La conclusione della procedura di aggiudicazione rappresenta un passaggio fondamentale per l’avvio delle attività di ristrutturazione.
Un importante passo avanti per la rigenerazione urbana della città: è stata ufficialmente aggiudicata la gara per la riqualificazione dell’immobile “Ex Onmi” di viale Beneduce. A breve, dopo la consegna del cantiere, la ditta vincitrice potrà avviare i lavori, segnando l’inizio concreto di un.🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie correlate
Leggi anche: Rifiuti, gara Aro Br1 Ovest, aggiudicata gara: appalto da oltre 174 milioni di euro
Piazza Fontana, aggiudicata la gara per la riqualificazioneTarantini Time QuotidianoÈ stata ufficialmente aggiudicata la gara per la riqualificazione di Piazza Fontana.
Aggiornamenti e dibattiti
Argomenti più discussi: Programma L'Aquila Capitale della Cultura 2026; Al via l’Opera Demopratica con l’inaugurazione della mostra Ecosistema Culturale; Ploaghe: la piazza centrale cambia volto; Parte all'Aquila l'Opera Demopratica con la mostra 'Ecosistema Culturale'.
Caserta, aggiudicata la gara per la riqualificazione dell’ex Onmi di viale BeneduceScopri tutti i dettagli riguardo Caserta, aggiudicata la gara per la riqualificazione dell’ex Onmi di viale Beneduce . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com
L’Aquila e Fondazione Pistoletto Cittadellarte unite nel laboratorio di innovazione culturale! Oggi, a Palazzo ONMI (Ex Asilo), è stata inaugurata la mostra “Ecosistema Culturale” che segna l’avvio ufficiale dell’ ’: un prog - facebook.com facebook