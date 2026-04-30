Il ministro delle finanze ha annunciato di lavorare a una riforma delle tasse sugli immobili, che verrà inclusa nella manovra economica prevista per il mese di maggio. La proposta mira a modificare le aliquote e le modalità di pagamento, con l’obiettivo di rivedere il sistema fiscale legato al patrimonio immobiliare. Al momento, non sono stati diffusi dettagli specifici sui cambiamenti previsti.

? Cosa sapere Jim Chalmers prepara la riforma fiscale immobiliare per la manovra economica di maggio.. La revisione della capital gains tax mira a favorire i proprietari residenti.. Jim Chalmers ha delineato nuovi orizzonti per il mercato immobiliare durante un recente intervento nel podcast di CommBank, suggerendo che le decisioni prese dagli investitori in passato riceveranno una tutela specifica nelle prossime manovre fiscali di maggio. Il tesoriere sta preparando il terreno per la prossima manovra economica, muovendosi con estrema cautela tra la necessità di riformare il sistema fiscale e l’esigenza di non destabilizzare chi ha già consolidato il proprio patrimonio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riforma tasse immobiliari: Chalmers prepara il piano per maggio

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