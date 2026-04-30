Riflessione sul primo maggio

Da quotidiano.net 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Primo Maggio è una giornata dedicata alla celebrazione dei lavoratori e dei loro diritti fondamentali. Viene ricordato come un momento di riflessione sulla tutela della sicurezza sul lavoro, sulla dignità dei lavoratori e sull’equità nelle condizioni lavorative. Questa ricorrenza, che si celebra in molte parti del mondo, si caratterizza anche come un’occasione per richiamare l’attenzione su questioni legate alle condizioni di impiego e alle rivendicazioni storiche dei lavoratori.

Il Primo Maggio, Festa dei Lavoratori, è da sempre il momento in cui il lavoro viene raccontato nei suoi diritti fondamentali: sicurezza, dignità, equità. Oggi, però, a questi pilastri se ne affianca uno nuovo, sempre più decisivo: il diritto alla formazione continua. Non è più un tema accessorio, ma una condizione strutturale per restare dentro un mercato del lavoro che cambia rapidamente. Questa trasformazione è evidente nei numeri e nelle esperienze raccolte negli ultimi anni. Oltre 3.000 aziende coinvolte, più di 500.000 persone formate, oltre 16 milioni di ore di formazione erogate all’anno: dati che raccontano una domanda crescente di aggiornamento, ma anche un cambiamento più profondo nel modo in cui le persone vivono il lavoro.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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