Riapre la Casetta Rossa | da edificio abbandonato a scuola d’eccellenza

Dopo diversi mesi di lavori, la “Casetta Rossa” è stata riaperta al pubblico. Lo storico edificio degli anni Trenta, situato all’interno del complesso del Liceo Filzi, è stato riqualificato e ora ospita una scuola d’eccellenza. La struttura, precedentemente abbandonata, è stata restaurata e resa nuovamente accessibile alla comunità. La riapertura è stata ufficializzata con una cerimonia pubblica.

Dopo mesi di lavori, la “Casetta Rossa” torna a vivere. Lo storico edificio degli anni Trenta, all’interno del complesso del Liceo Liceo Filzi, è stato restituito alla città completamente riqualificato. Un intervento atteso, che ha trasformato un immobile inutilizzato in un moderno polo didattico.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incendio a Ostia, fiamme nello stabilimento abbandonato de 'La Casetta' Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Riapre la Casetta Rossa: da edificio abbandonato a scuola d’eccellenza. Simone Wahba riapre (venerdì) la Casetta Rossa: «Non ho stravolto il locale, lo trovo già bellissimo così. Punto su prodotti del territorio e vini naturali»MOGLIANO - La Casetta Rossa riapre venerdì. La precedente gestione aveva abbassato le serrande lo scorso 17 agosto e da allora in molti si sono chiesti quale sarebbe stato il suo futuro, considerando ... ilgazzettino.it Terremoto Finalmente riapre la Casa RossaRistrutturazione finita, da ieri una parte di pazienti sono rientrati alla Casa Rossa. La struttura dell’Ast 2, che ospita persone con disturbi mentali, è di nuovo a disposizione dopo anni di attesa, ... ilrestodelcarlino.it