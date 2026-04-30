Rescigno – Cucina Partenopea serata all’insegna del gusto per il primo compleanno

Il primo anniversario di Rescigno – Cucina Partenopea è stato festeggiato con una serata che ha visto protagonista la cucina napoletana e musica dal vivo. L’evento ha coinvolto clienti e appassionati, offrendo un’esperienza tra piatti tradizionali e melodie di artisti noti. La serata ha rappresentato un momento di convivialità e di celebrazione per il primo anno di attività del locale.

Una serata magica, sospesa tra l’eccellenza culinaria e l’emozione della grande musica d’autore, ha celebrato il primo anno di attività di Rescigno – Cucina Partenopea. Il ristorante di Via Foria 38, a Napoli, ha festeggiato il suo primo compleanno con un evento esclusivo che ha visto la partecipazione di amici, sostenitori e personalità del panorama culturale napoletano. Dodici mesi fa, la famiglia Rescigno apriva le porte con un obiettivo ambizioso: portare il cuore pulsante di Napoli in ogni piatto. Un anno dopo, quel sogno ha dimostrato tutta la sua solidità in un’atmosfera di festa e condivisione. Il momento clou della serata è stato impreziosito dalla presenza della cantante Milena Setola.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Successo per la serata dedicata al primo compleanno di "Rescigno - Cucina Partenopea"Una serata magica, sospesa tra l’eccellenza culinaria e l’emozione della grande musica d’autore, ha celebrato il primo anno di attività di Rescigno -... Ristorante Rescino – Cucina Partenopea, il menu di Pasqua fino all’8 aprileIl Ristorante Rescigno – Cucina Partenopea celebra l’eredità culinaria partenopea con un menù di Pasqua che è un atto d’amore verso le ricette di una... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Successo per la serata dedicata al primo compleanno di Rescigno - Cucina Partenopea; Successo per la serata dedicata al primo compleanno di 'Rescigno - Cucina Partenopea'; Maggio dei Monumenti 2026: Napoli si tinge di colori. Successo per la serata dedicata al primo compleanno di Rescigno - Cucina PartenopeaUna serata magica, sospesa tra l’eccellenza culinaria e l’emozione della grande musica d’autore, ha celebrato il primo anno di attività di Rescigno - Cucina Partenopea. Il ristorante di Via Foria 38, ... napolitoday.it IT La Trippa di Vitello alla Napoletana racchiude la tradizione e la storia della cucina partenopea. E' giunto il momento di scoprire e gustae questa eccellenza. Assaporala abbinata ad un ottimo Piedirosso. GB Neapolitan-style veal tripe embodies the tradition - facebook.com facebook