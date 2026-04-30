Reggio Emilia rapina con bottiglia | arrestato il 30enne fuggito

Un uomo di 30 anni è stato arrestato dai Carabinieri in seguito a una rapina avvenuta in via Monte San Michele. L'individuo, che aveva sottratto oggetti minacciando con una bottiglia, è stato fermato durante le ore notturne. Dopo l'arresto, è stato condotto in carcere con l'accusa di rapina aggravata. La ricostruzione completa dei fatti è ancora in corso.

? Cosa sapere Arrestato 30enne dai Carabinieri dopo rapina con bottiglia in via Monte San Michele.. L'uomo è in carcere con accusa di rapina aggravata dopo la fuga notturna.. Un uomo di 30 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver tentato di derubare tre giovani in via Monte San Michele, a Reggio Emilia, brandendo una bottiglia di vetro durante la notte tra martedì e mercoledì scorsi. L’episodio si è consumato nelle ore notturne nei pressi di un locale della zona, quando l’aggressore ha intercettato il gruppo di ragazzi con l’intento di sottrarre loro il denaro. La tensione è salita rapidamente quando il trentenne ha puntato la bottiglia contro le vittime, intimando con violenza la consegna delle somme possedute.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Emilia, rapina con bottiglia: arrestato il 30enne fuggito Notizie correlate Leggi anche: Reggio Emilia, rapina il tassista armato di fucile: cliente arrestato Leggi anche: Reggio Emilia, marocchino armato di fucile rapina un tassista: arrestato Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Notte di paura in centro a Reggio Emilia: tentata rapina con bottiglia, 30enne arrestato; Rapine con machete a Correggio, incastrato dalla tecnologia; Stasera uno dei due morirà, arrestato a Reggio Emilia 28enne armato di machete: aveva aggredito due persone in tre occasioni diverse. A incastrarlo il braccialetto elettronico; Rapina nel piazzale di un’azienda: denunciato uno dei responsabili. Notte di paura in centro a Reggio Emilia: tentata rapina con bottiglia, 30enne arrestatoNotte di paura in centro a Reggio Emilia: tentata rapina con una bottiglia, 30enne fermato dai carabinieri. Alle 2 di notte, tre giovani sono stati minacciati vicino ad un bar in via Monte San Michele ... gazzettadiparma.it Reggio Emilia: tenta di rapinare tre ragazzi armato di bottiglia, arrestatoREGGIO EMILIA – Nella notte tra martedì e mercoledì scorsi un uomo di 30 anni ha avvicinato tre giovani nei pressi di un bar in via Monte San Michele. Sempre secondo quanto raccontato dalle vittime ai ... reggionline.com Gli indagati hanno tutti tra i 40 e i 60 anni. Perquisizioni della polizia postale a Reggio Emilia, Modena, Rimini e Ravenna - facebook.com facebook FULL TIME Finisce in parità a Reggio Emilia. Forza Palermo #ReggianaPalermo 1-1 | #Amunì x.com