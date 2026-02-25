Reggio Emilia marocchino armato di fucile rapina un tassista | arrestato

Un tassista di 40 anni è stato rapinato da un cliente armato di un fucile. È successo martedì nel Reggiano. Un 26enne di origini marocchine, residente a Correggio, è stato arrestato Tutto è cominciato quando il giovane ha chiesto di essere accompagnato dalla stazione ferroviaria di Reggio Emilia a un casolare abbandonato di Novellara. Una volta a destinazione, il 26enne gli ha detto di aspettarlo un attimo che avrebbe dovuto essere accompagnato in un altro posto, ma poco dopo è tornato imbracciando un fucile col quale ha minacciato il tassista intimandogli di riprendere la marcia verso una strada di campagna. All’improvviso gli ha strappato con violenza il marsupio e poi è fuggito a piedi tra i campi. Il conducente ha chiamato i carabinieri che hanno localizzato il fuggitivo, arrestandolo all’interno di un’abitazione di un amico, dove si era rifugiato, con l’accusa di rapina aggravata. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

