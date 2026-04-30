Venerdì 1 maggio 2026 alle ore 21:00 si sfideranno Real Zaragoza e Granada CF in una partita valida per il campionato di calcio. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote di mercato indicano i giocatori favoriti tra le due squadre. Dopo una stagione difficile, il Granada ha recentemente ottenuto un risultato positivo, mentre il Zaragoza si presenta come favorito secondo le quote degli addetti ai lavori.

Solo poche settimane fa, dopo una stagione di sofferenze, il Granada è riuscito a tirare un sospiro di sollievo con tre vittorie e un pareggio, allontanandosi dalla zona retrocessione dopo molti mesi e questo forse ha provocato un rilassamento tra gli uomini di Pacheta che si presenteranno alla Mini Romareda, quella vera è in ricostruzione,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Zaragoza-Granada CF (venerdì 01 maggio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Aragonesi favoriti

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