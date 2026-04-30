Re Carlo ha recentemente prestato giuramento a un orologio molto noto nel settore degli accessori di lusso. È noto per la sua attenzione ai dettagli nell’abbigliamento maschile, prediligendo capi su misura e di lunga data. La sua attenzione per gli oggetti di valore si riflette anche nella scelta di orologi di alta gamma, spesso associati a marchi prestigiosi e con una lunga storia alle spalle.

Re Carlo, come sappiamo, è un vero intenditore di abbigliamento maschile. Tutto ciò che indossa è scelto con cura, probabilmente fatto su misura e vecchio di decenni. E meno male: gli è servita tutta l’armatura sartoriale a sua disposizione per la visita di Stato negli Stati Uniti, che, visto lo stato attuale delle relazioni anglo-americane, era un’impresa delicata quanto disinnescare una bomba indossando dei guanti di peluche. Per fortuna è andata liscia come l’olio. Proprio come per i suoi abiti, lo stesso vale per gli orologi o, per essere più precisi, per il suo segnatempo. Il modello che Re Carlo ha indossato in occasione della sua delicata visita di Stato è lo stesso da lui messo al polso con grande fedeltà da anni: un Parmigiani Fleurier Toric Chronograph.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Re Carlo ha giurato fedeltà a un orologio pazzesco e noto nel settore

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