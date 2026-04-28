Luca Calamai ha espresso l’idea che il prossimo commissario tecnico della nazionale potrebbe essere Allegri. Tuttavia, il tecnico ha recentemente confermato la sua fedeltà al club di appartenenza. La questione è stata discussa da Calamai in un’intervista, senza che ci siano state ulteriori conferme ufficiali o annunci da parte delle parti coinvolte. La situazione rimane quindi ancora incerta e soggetta a sviluppi futuri.

La panchina della Nazionale italiana è di nuovo al centro del dibattito. Dopo la mancata qualificazione al Mondiale per la terza edizione consecutiva, la FIGC è chiamata a ripartire da zero. In attesa dell’elezione del nuovo presidente federale, fissata per il 22 giugno, le prossime gare saranno affidate al tecnico dell’Under 21, Silvio Baldini, che dovrebbe puntare su molti dei suoi ragazzi, affiancati dal capitano Gianluigi Donnarumma, che ha già dato la sua disponibilità. Il tema del futuro commissario tecnico, però, resta apertissimo. I nomi che circolano con maggiore insistenza sono quelli di Antonio Conte e Massimiliano Allegri. Ed è proprio sull’allenatore rossonero che si è soffermato Luca Calamai nel suo editoriale su 'Tuttomercatoweb'.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Nazionale, Calamai: “Punterei su Allegri come CT dell’Italia”, ma lui ha giurato fedeltà al Milan

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