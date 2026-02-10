Scippi a Milano arrestato rapinatore seriale

La polizia di Milano ha arrestato un uomo di 28 anni accusato di aver compiuto diversi scippi in città. Gli agenti hanno emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti e lo hanno portato in cella. La rapina seriale ha tenuto in apprensione i residenti nelle ultime settimane.

Milano tra coltelli e scippi: arresti e rapine scuotono la città Ultime notizie su Milano Rapine Argomenti discussi: Milano, arrestato per scippo: in sella alla bici strappava le collane; Arrestato il rapinatore della bici arancione a Milano: prendeva di mira sempre e solo donne; Scippi a Milano, arrestato rapinatore seriale; Ripetute rapine a donne sole sorprese alle spalle per strada a Milano, arrestato un 28enne. Scippi a Milano, arrestato rapinatore serialeUn uomo di 28 anni è stato oggetto di un'ordinanza di custodia cautelare da parte della Polizia di Stato, negli scorsi giorni. L'uomo, di origine ... Milano, scippi seriali in bicicletta: arrestato 28enne accusato di rapine violenteMilano, arrestato 28enne per scippi e rapine violente: colpiva donne alle spalle in bici arancione. Custodia cautelare in carcere. Una giornata a Milano insieme al commissario capo Filippo Bosi e alle squadre anti-criminalità diffusa della Polizia di Stato, i Falchi, per contrastare scippi, furti e rapine, strada per strada. Un lavoro di repressione e prevenzione, soprattutto nei confronti della c

