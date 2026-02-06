Guida al weekend gli eventi da non perdere nel fine settimana in città e provincia

Questo fine settimana a Ferrara e nei suoi dintorni si svolgono diversi eventi. La città si prepara ad accogliere Diego Abatantuono, Max Angioni e Michele Foresta, impegnati nelle riprese del film ‘Il Malloppo’. Nel frattempo, i residenti e i visitatori possono partecipare a varie iniziative, tra musica, mercatini e spettacoli, per vivere appieno il weekend.

In attesa dell'arrivo in città di Diego Abatantuono, Max Angioni e Michele Foresta per le riprese del film 'Il Malloppo', Ferrara e provincia si apprestano a vivere un altro fine settimana ricco di eventi. A cominciare dal Carnevale, che entra nel periodo di massimo intrattenimento, tra Cento e.

