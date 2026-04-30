Raccordo Terni-Orte ci risiamo | il ponte del primo maggio inizia sotto il segno del traffico

Il raccordo Terni-Orte torna a essere protagonista del traffico intenso in occasione del ponte tra il 25 aprile e il primo maggio. Le stazioni di ingresso e uscita sono state interessate da code e rallentamenti, con numerosi veicoli in transito lungo la rete stradale. Le condizioni climatiche e il crescente flusso di veicoli hanno contribuito ad aggravare la situazione, che si ripete periodicamente in questo periodo dell’anno.

Il raccordo Terni-Orte si ritrova, ancora una volta, al centro del traffico pesante che accompagna il maxi ponte di primavera tra 25 aprile e primo maggio. Code e rallentamenti caratterizzano la circolazione sia verso sud, in direzione Orte e Roma, sia verso nord, in direzione Terni, confermando.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Camion si ribalta sul raccordo Terni-Orte, traffico bloccatoL’incidente nella mattinata di oggi, 4 aprile: sul posto i vigili del fuoco e i medici del 118, intervenuto anche l’elisoccorso Incidente stradale... Leggi anche: Code sul rientro tra deviazioni e cantieri lungo il raccordo Terni-Orte: un altro giorno di traffico Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Code sul rientro tra deviazioni e cantieri lungo il raccordo Terni-Orte: un altro giorno di traffico; Terni-Orte, a fuoco motrice di un autoarticolato. Disagi per il traffico; Terni, tir in fiamme lungo il raccordo. Traffico bloccato con lunghe file e disagi fino a tarda sera; Autoarticolato prende fuoco sulla Terni-Orte: intervento dei vigili del fuoco. Conducente salvo. Terni, tir in fiamme lungo il raccordo. Traffico bloccato con lunghe file e disagi fino a tarda seraSi è reso necessario un sopralluogo da parte dei vigili del fuoco per verificare il completo spegnimento del mezzo pesante incendiato ... corrieredellumbria.it Terni, due feriti nello scontro tra tir e auto sul raccordo Terni-Orte: traffico bloccato per due oreTERNI - Due ore d’inferno sul raccordo Terni-Orte, col traffico bloccato a lungo in direzione di Orte dopo un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante e un’auto. Due i feriti, soccorsi dalle ... ilmessaggero.it Camion in fiamme sul raccordo Orte-Terni. Traffico in tilt in superstrada per l'incendio di un autoarticolato che trasporta materiale edile. A prendere fuoco, nel primo pomeriggio di lunedì 27 aprile, è stata la motrice del mezzo pesante prima dell'uscita per Terni i - facebook.com facebook