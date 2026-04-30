Quinta edizione di Grandangolo | Paesaggi contaminati

Torna "Grandangolo - rassegna di paesaggi": il 9 e il 10 maggio la 5^ edizione, tema "paesaggi contaminati". L'appuntamento è a Villa Greppi.Dalla Groenlandia ai Paesi che si affacciano sul Mar Nero, dalle città devastate dalle guerre e sempre più militarizzate a una Kharkiv ferita ma resiliente.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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