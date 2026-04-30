Durante la puntata del 29 aprile 2026 di Affari Tuoi, un episodio ha attirato l’attenzione. La concorrente Fedra, rappresentante della Calabria, ha partecipato alla trasmissione insieme al fratello Luigi, mentre il conduttore era Stefano De Martino. In un momento della trasmissione, Herbert Ballerina ha commentato con parole dure, qualificando la situazione come “una vergogna”.

Nella puntata del 29 aprile 2026 di Affari Tuoi, la concorrente Fedra, in rappresentanza della Calabria, ha affrontato la partita insieme al fratello Luigi nello studio del programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. La gara è rimasta aperta fino al finale, con un epilogo sfavorevole per la concorrente. Accanto alla dinamica dei pacchi e alle offerte del Dottore, la serata è stata scandita anche dagli interventi di Herbert Ballerina, presenza ricorrente del format, con una nuova invenzione presentata nel corso della puntata. L’invenzione di Herbert Ballerina: il “fazzolettino infinito”. Nel corso della puntata, Herbert Ballerina ha proposto il cosiddetto fazzolettino infinito, presentandolo con queste parole: “ Questa invenzione ci mette a posto durante l’inverno e nella stagione primaverile, quando il naso ci cola.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Questa è una vergogna”. Affari Tuoi, Herbert Ballerina senza pietà: va a finire malissimo

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