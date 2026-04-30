Affari tuoi Herbert Ballerina senza pietà | È una vergogna

Nella puntata del 29 aprile 2026 di Affari Tuoi, il pubblico ha assistito a una sfida che si è mantenuta equilibrata fino alle ultime battute. Herbert Ballerina si è espresso con durezza, definendo la situazione “una vergogna”. La partita è stata caratterizzata da momenti di tensione e colpi di scena, con i concorrenti che hanno cercato di ottenere il miglior risultato possibile fino alla conclusione.

Nella puntata del 29 aprile 2026 di Affari Tuoi, il pubblico ha seguito una partita rimasta in equilibrio fino alle battute finali. Protagonista della serata è stata Fedra, concorrente della Calabria, arrivata in studio con il fratello Luigi per sfidare il Dottore nel game show condotto da Stefano De Martino. Come spesso accade nel programma di Rai 1, la partita non è stata solo una questione di pacchi, offerte e cambi rifiutati. A movimentare la serata ci hanno pensato anche Herbert Ballerina e le sue invenzioni improbabili, diventate ormai uno degli elementi più attesi dal pubblico. “Hanno chiuso”. Uomini e Donne, già finita malissimo tra loro: “Altro che amore.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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