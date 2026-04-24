Il 25 aprile 2026, alcuni supermercati rimarranno aperti per consentire ai clienti di fare la spesa, mentre altri chiuderanno. Tra le catene che resteranno operative ci sono Esselunga, Carrefour, Conad e Lidl, che hanno annunciato aperture o orari ridotti. Coop, invece, ha comunicato che i punti vendita saranno chiusi in questa giornata. La maggior parte degli esercizi commerciali seguirà orari speciali o chiusure in conformità con le normative locali.

Il 25 aprile 2026 in Italia si celebra la festa della liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Gli uffici e le scuole restano chiusi e diversi negozi abbassando le serrande per godere della festività. Molte catene di supermercati, però, hanno deciso di restare aperti per permettere ai clienti dell’ultimo minuto di comprare ciò che serve per il pranzo in casa o all’aperto. I supermercati aperti il 25 aprile Esselunga, Carrefour e Conad Pam, Lidl, Aldi, Bennet, MD e Iper Gli altri supermercati aperti Coop resta chiusa I supermercati aperti il 25 aprile Tra i supermercati che restano aperti il 25 aprile 2026 ci sono Esselunga, Carrefour e Conad, ma è sempre bene controllare orari e negozio specifico sui siti perché non tutti i punti vendita prevedono l’apertura straordinaria o comunque con orario variabile.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Quali sono i supermercati aperti 25 aprile 2026 da Esselunga a Carrefour fino a Conad e Lidl: chiude Coop

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