Provincia i conti sorridono | saldo positivo per oltre 8 milioni di euro

Il consiglio provinciale di Modena ha approvato il rendiconto di gestione 2025 durante la seduta di giovedì 30 aprile, con sette voti a favore e quattro contrari. Il saldo positivo si attesta oltre gli otto milioni di euro, segnando un risultato finanziario che mostra una situazione economica in miglioramento rispetto alle precedenti valutazioni. Il documento rappresenta una tappa importante per la gestione dell’ente provinciale.

Via libera del consiglio provinciale al rendiconto di gestione 2025 della Provincia di Modena, che nella seduta di giovedì 30 aprile ha approvato il documento con sette voti a favore e quattro voti contrari.Il documento era stato precedentemente illustrato anche all’assemblea dei sindaci.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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