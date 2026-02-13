Interscambio commerciale tra la provincia e i Paesi del Mercosur | saldo positivo per 20 milioni di euro

L’intercambio commerciale tra la provincia di Forlì-Cesena e i Paesi del Mercosur ha registrato un saldo positivo di 20 milioni di euro nel 2024, secondo i dati dell’Istat elaborati dall’osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna. Le esportazioni verso Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay e, da quest’anno, Bolivia, sono cresciute fino a 37 milioni di euro, con un incremento che ha rafforzato le relazioni commerciali della zona.

L'interscambio commerciale (somma tra importazioni ed esportazioni) è pari a circa 54 milioni di euro (lo 0,8% dell'interscambio totale provinciale) Sulla base dei dati Istat, elaborati dall'osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna, nell'anno 2024, in provincia di Forlì-Cesena, le esportazioni verso i Paesi del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay e, dal 2024, Bolivia) ammontano a 37 milioni di euro (lo 0,8% del totale export provinciale), mentre le importazioni raggiungono quota 17 milioni di euro (lo 0,8% del totale). Il saldo commerciale (differenza tra esportazioni e importazioni) risulta, pertanto, positivo per 20 milioni di euro.