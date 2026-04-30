Protesi totale di ginocchio robot-assistita con il sistema Rosa | superata quota 100 interventi

L’ospedale “San Leopoldo Mandic” di Merate ha completato il suo centesimo intervento di protesi totale di ginocchio con il sistema robot-assistito Rosa. La procedura, eseguita dalla struttura di ortopedia e traumatologia, riguarda la sostituzione dell’articolazione del ginocchio attraverso una tecnologia che utilizza un robot per guidare l’intervento. Con questo traguardo, sono stati superati i 100 interventi di questo tipo presso la struttura.

La Struttura complessa di ortopedia e traumatologia dell’ospedale “San Leopoldo Mandic” di Merate ha eseguito il suo centesimo intervento di sostituzione protesica totale di ginocchio con tecnologia robot assistita. Un risultato significativo che conferma l’impegno della struttura nell’adozione.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate L'innovativo robot per protesi al ginocchio 'su misura' e in tempo reale: a Villa Igea il primo nelle MarcheNon sostituisce il chirurgo, ma lavora con lui in tempo reale, garantendo allineamenti ossei ottimali, riducendo i possibili malposizionamenti e il... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Protesi totale di ginocchio robot-assistita con il sistema Rosa: superata quota 100 interventi; Mandic, Ortopedia: oltre cento interventi di protesi totale al ginocchio con Rosa; Protesi d'anca, steli femorali a confronto su rischio di fratture periprotesiche intraoperatorie e precoci; Ospedale Mandic di Merate: eseguite cento protesi al ginocchio con il robot ROSA. Protesi totale di ginocchio robot-assistita con il sistema Rosa: superata quota 100 interventiLa Struttura complessa di ortopedia e traumatologia dell’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate ha eseguito il suo centesimo intervento di sostituzione protesica totale di ginocchio con tecnologia r ... leccotoday.it Mandic, Ortopedia: oltre cento interventi di protesi totale al ginocchio con RosaLa Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale San Leopoldo Mandic di Merate ha eseguito il ... merateonline.it Dr. Vanni Strigelli. . Caso clinico: protesi totale di ginocchio cementata postero-stabilizzata in paziente con gonartrosi avanzata, necrosi del condilo femorale mediale e dismorfismi ossei congeniti. Resurfacing rotuleo, stelo tibiale per ottimizzare la distri - facebook.com facebook