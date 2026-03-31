A partire da aprile e maggio 2026, la piattaforma di streaming NOW presenterà nuove uscite nel suo palinsesto. Sky Italia, nota come una delle principali pay tv italiane, continuerà a offrire una vasta gamma di contenuti che spaziano tra film, serie e eventi sportivi di rilievo. La programmazione si focalizza su produzioni di alta qualità, rivolgendosi a un pubblico diversificato e appassionato.

È la pay tv per eccellenza: Sky Italia propone contenuti di altissima qualità, che vanno dall’intrattenimento al cinema, fino allo sport. Da qualche anno la piattaforma satellitare è sbarcata anche su internet, non solo attraverso la app di Sky Go, ma con una nuova realtà parallela: NOW, che propone in streaming esattamente tutti i principali canali lineari e i contenuti on demand presenti su Sky Q via parabola. Il catalogo di NOW è costantemente arricchito da film e serie tv originali firmati Sky, ma anche da tantissimi titoli di case di produzione quali Universal Pictures, Warner Bros. Pictures, SonyColumbia Pictures e non solo; ad essi, si aggiungono molte pellicole e serie italiane, che completano una proposta tra le più variegate in assoluto a disposizione del pubblico. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Prossime uscite su NOW (aprile / maggio 2026)

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