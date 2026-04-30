Le tensioni tra le autorità russe e le piattaforme di comunicazione online sono aumentate negli ultimi giorni, con un blocco di alcuni servizi di internet nel paese. Nel frattempo, il governo russo ha adottato misure per limitare la diffusione di contenuti considerati propagandistici, mentre le autorità statunitensi riferiscono di una telefonata tra il presidente degli Stati Uniti e il leader russo. La situazione rimane fluida e in evoluzione.

Chissà se sarà il solito fuoco di paglia. La telefonata di ieri tra Donald Trump e Vladimir Putin, con l'ormai consueto annuncio di una tregua e di un accordo di pace praticamente pronto, sempre che "Zelensky accetti le proposte già delineate", come ha detto il consulente del Cremlino Yuri Ushakov, sembra rispondere a un copione già visto. A essere cambiata è la situazione in Russia. Ieri, prima del colloquio tra i due presidenti, era arrivata un'altra notizia: per la prima volta in 20 anni la parata del 9 maggio sulla Piazza Rossa si svolgerà senza mezzi militari. Nel 2025, anche per via dell'anniversario "rotondo", la celebrazione della "Grande guerra patriottica" si era trasformata in una solenne sfilata di capi di Stato.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Propaganda in crisi e internet bloccata. Lo Zar sulla difensiva prova a chiudere

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