Pronostico Mantova-Monza | manca l’ultimo sforzo

La sfida tra Mantova e Monza si disputa nella 37ª giornata di Serie B. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming, con le formazioni ufficiali già annunciate. La squadra di casa punta a conquistare punti per avvicinarsi alla promozione diretta, mentre quella ospite cerca di consolidare la propria posizione in classifica. La promozione in Serie A sembra ormai vicina, con l’obiettivo di ottenere il risultato decisivo all’ultima giornata contro l’Empoli.

Mantova-Monza è una partita valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico La festa per il ritorno immediato in Serie A, salvo clamorosi colpi di scena, è in programma all’ultima giornata in casa contro l’Empoli. Il Monza, secondo in classifica, deve difendersi dall’assalto del Frosinone. Pari punti, al momento, ma lombardi avanti per lo scontro diretto. (Profilo Instagram Monza) – Ilveggente.it Contro il Mantova in trasferta manca l’ultimo sforzo. Quello più importante, in una gara che i padroni di casa non vorrebbero perdere per un paio di motivi e quello principale è perché vorrebbero salutare nel migliore dei modi il pubblico amico.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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