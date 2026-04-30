La partita tra Carrarese e Cesena si svolge nella 37ª giornata del campionato di Serie B. La sfida rappresenta il ritorno di questi due team dopo cinque incontri diretti. La Carrarese ha già raggiunto l’obiettivo della salvezza, mentre il Cesena cerca di migliorare la propria posizione in classifica. La partita sarà trasmessa in diretta in tv e streaming, con formazioni ufficiali già annunciate.

Carrarese-Cesena è una partita valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico I padroni di casa il loro obiettivo, quello della salvezza, lo hanno raggiunto. Gli ospiti invece sono fuori dalla zona playoff e c’è la sensazione che se la giocheranno fino all’ultima giornata. Di certo, la Carrarese, non vuole salutare il pubblico amico con una sconfitta. In questa penultima giornata della stagione regolare non è che ci sia chissà quale grossa posta in palio in questa partita. Certo, le maggiori motivazioni ce l’hanno gli uomini di Cole che ancora sognano appunto un posto nella stagione non regolare, ma sanno benissimo che uscire indenni da questo campo non sarà del tutto semplice.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Carrarese-Cesena: il ritorno dopo cinque incroci

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