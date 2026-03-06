Pronostico Modena-Cesena | succede dopo quattro anni

La partita tra Modena e Cesena si svolgerà nella ventinovesima giornata del campionato di Serie B. È la prima volta dopo quattro anni che le due squadre si affrontano in campionato, con il Modena che non riesce a sconfiggere il Cesena da tempo. La sfida sarà trasmessa in tv e streaming, con formazioni ancora da definire.

Modena-Cesena è una partita valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Sono quattro anni che il Modena non riesce a battere il Cesena in campionato. Ebbene, questa volta, per via della classifica e anche per via del cammino esterno dei bianconeri – totalmente cambiato rispetto all’inizio dell’anno – crediamo sia arrivata la volta buona. Il Modena di Sottil si presenta a questo appuntamento che chiuderà il sabato della cadetteria dopo due sconfitte di fila che pesano sulla classifica ma che non hanno tolto i canarini dalla zona playoff. L’obiettivo dei padroni di casa ormai è chiaro a tutti: chiudere dentro le squadre che si giocheranno la promozione alla fine dell’anno senza nemmeno sognare più di tanto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

