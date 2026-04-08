Domani si affrontano nel calcio europeo il Bologna e l'Aston Villa, con la squadra italiana che cerca di ottenere un risultato positivo contro un avversario che ha incontrato frequentemente in trasferta. La sfida si presenta come un'occasione importante per entrambe le compagini, che vogliono ottenere punti fondamentali nel torneo. I pronostici si concentrano su marcatori e tiri in porta, elementi chiave per valutare l'andamento del match.

Pronostici Bologna-Aston Villa: la squadra di Italiano cerca il clamoroso colpaccio contro una squadra affrontata sempre in trasferta. Gli uomini decisivi Lo scorso anno in Champions League e quest’anno in Europa League: due partite giocate in terra inglese che hanno “regalato” al Bologna due sconfitte senza nemmeno segnare un gol. Ma le cose, al Dall’Ara, possono decisamente cambiare. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Gli emiliani hanno capito da un pezzo che l’unico modo per togliersi una soddisfazione è quello di arrivare in fondo all’Europa League. Il sorteggio non è stato benevolo, arriva la squadra di Emery che vola in Premier League anche se nell’ultimo periodo qualche colpo lo ha perso. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Bologna-Aston Villa: marcatore e tiri in porta

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Un derby italiano stupendo che termina 3-4 per il Bologna ai tempi supplementari dopo il 3-3 al termine dei 90 minuti. I rossoblu passano il turno e affronteranno l’Aston Villa ai quarti di finale. - facebook.com facebook