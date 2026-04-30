Primo Maggio sul litorale laziale | tutti gli eventi da Anzio a Tarquinia

Il Primo Maggio sul litorale laziale si anima con numerosi eventi che si svolgeranno da Anzio a Tarquinia. Le manifestazioni sono rivolte a famiglie, appassionati di mare, visitatori e turisti, offrendo diverse occasioni di intrattenimento e incontri pubblici lungo tutta la costa. La giornata sarà ricca di iniziative che coinvolgono le comunità locali e i visitatori che si trovano nella zona in questa data.

Roma, 30 aprile 2026 – Sarà un Primo Maggio ricco di appuntamenti pubblici lungo il litorale laziale, con eventi pensati per famiglie, appassionati di mare, visitatori e turisti. Dalla costa nord a quella sud, il calendario della Festa dei lavoratori intreccia cultura, intrattenimento, tradizioni locali e iniziative legate al mondo nautico. A Santa Severa, il Castello ospiterà dalle 11 alle 18 l’evento gratuito “Il Galeone dei Pirati – Rotta verso l’Avventura”, promosso nell’ambito del programma di valorizzazione culturale del complesso monumentale. Il Castello si trasformerà in un porto fantastico, con giochi, spettacoli, animazione, cacce al tesoro, tornei e attività per bambini e famiglie.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Cosa fare a Pasqua e Pasquetta sul litorale laziale? Tutti gli eventiRoma, 2 aprile 2026 – Il litorale laziale si prepara a vivere il lungo fine settimana di Pasqua e Pasquetta 2026 con un calendario ancora... Speciale Primo maggio, cosa fare a Livorno: tutti gli eventi da non perdere per la festa dei lavoratoriIn occasione dell'1 maggio, non mancheranno a Livorno gli eventi per trascorrere un una Festa dei lavoratori all'insegna del divertimento e della... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: One Day Music Festival torna a Catania per il primo maggio; Primo maggio a Roma: le strade chiuse e i bus deviati per il Concertone di San Giovanni; Servizio di sosta sul litorale, al via dal primo maggio; Sito Istituzionale | Linee Mare operative dal 1° maggio. Primo Maggio sul litorale laziale: tutti gli eventi da Anzio a TarquiniaRoma, 30 aprile 2026 – Sarà un Primo Maggio ricco di appuntamenti pubblici lungo il litorale laziale, con eventi pensati per famiglie, appassionati di mare, visitatori e turisti. Dalla costa nord a ... ilfaroonline.it Primo maggio tra mare e musica, One Day Music Festival torna sul litorale di CataniaLeggi su Sky TG24 l'articolo Primo maggio tra mare e musica, One Day Music Festival torna sul litorale di Catania ... tg24.sky.it Primo maggio 2026, i supermercati aperti nella Festa dei lavoratori - facebook.com facebook Primo maggio, Internazionali di tennis e grandi eventi: niente riposi per i tassisti di Roma ift.tt/X5ZzUMO x.com