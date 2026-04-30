Il presidente della Repubblica ha partecipato a Pontedera alla celebrazione del Primo Maggio, incontrando rappresentanti delle istituzioni, lavoratori e cittadini. La giornata si è svolta nel centro della città, nota per la produzione di veicoli. Durante l’evento, il presidente ha sottolineato che il lavoro rappresenta un elemento fondamentale per la vita democratica. La cerimonia ha visto la presenza di diverse figure istituzionali e lavoratori locali.

AGI - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scelto Pontedera per celebrare la Festa del Lavoro, in una giornata simbolica che lo ha visto protagonista tra istituzioni, lavoratori e cittadini nella città della Vespa. La visita di Mattarella allo stabilimento della Piaggio. La visita del Capo dello Stato è iniziata con una tappa allo stabilimento della Piaggio, che quest’anno celebra gli 80 anni della storica Vespa. Accolto dal presidente Matteo Colaninno e dall’amministratore delegato Michele Colaninno, insieme al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, al sindaco Matteo Franconi e al ministro del Lavoro Elvira Calderone, Mattarella ha visitato la linea di produzione e incontrato i lavoratori.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Primo Maggio, Mattarella a Pontedera: "Il lavoro è fondamento essenziale della vita democratica"

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beh .. lei si riposa , noi lavoriamo . Buon Primo Maggio , festa dei lavoratori appunto .. https://www.facebook.com/share/1HEaC65yaU/mibextid=wwXIfr - facebook.com facebook

Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l’Italia. Ed è anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti. Da quando siamo al Governo abbiamo scelto di farlo così: intervenendo ogni anno con misure co x.com