Primo Maggio centri commerciali in Toscana | chi chiude e chi resta aperto

Il primo maggio in Toscana vede una divisione tra i centri commerciali e le grandi catene di negozi, con alcune strutture che rimangono chiuse e altre che aprono in modo straordinario. In molti casi, le aperture sono accompagnate da promozioni e offerte speciali ai clienti. La decisione di restare chiusi o di aprire dipende dalle singole aziende e dai loro regolamenti, senza indicazioni uniformi o obblighi legali specifici per questa giornata.

Firenze, 30 aprile 2026 – Dove fare shopping il 1 maggio in Toscana? Anche quest’anno la Festa dei lavoratori divide centri commerciali e grandi catene tra chi sceglie di restare chiuso e chi invece punta sulle aperture straordinarie, spesso accompagnate da promozioni. Ecco una guida per orientarsi tra le principali strutture della regione. https:www.lanazione.iteconomia25-aprile-1-maggio-supermercati-aperti-skhsikvw Chi resta chiuso . Ikea ha scelto di rispettare la Festa dei lavoratori, chiudendo per l’intera giornata i due negozi toscani di Pisa e Sesto Fiorentino. Serrande abbassate anche per i negozi di Mondo Convenienza: i punti vendita di Navacchio (Cascina), Scarlino (Grosseto) e Prato resteranno chiusi il 1 Maggio.🔗 Leggi su Lanazione.it

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