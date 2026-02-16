Omaggio a San Francesco nella seconda serata di Vespri d' Organo in Cattedrale

Il concerto di sabato 21 febbraio alle 17.00 nella Cattedrale di Pisa celebra San Francesco, attirando un pubblico appassionato che si raccoglie in chiesa. La manifestazione, che apre con un omaggio al santo, fa parte della terza edizione di Vespri d’Organo, una rassegna musicale proposta dall’Opera della Primaziale Pisana insieme al Capitolo Metropolitano. Dopo il successo del concerto d’apertura con Jan Liebermann, questa serata si propone di coinvolgere i fedeli con un programma dedicato alla figura di San Francesco. Un dettaglio interessante è la presenza di un coro di giovani musicisti locali, che si esibiranno durante la serata

Pisa, 16 febbraio 2026 - Dopo il grande successo del concerto inaugurale che ha visto la Cattedrale di Pisa animata da un pubblico molto numeroso giunto per ascoltare il giovane talento Jan Liebermann, prosegue sabato 21 febbraio alle ore 17 la terza edizione di Vespri d'Organo in Cattedrale, la rassegna organizzata dall'Opera della Primaziale Pisana in collaborazione con il Capitolo Metropolitano. Protagonista del secondo appuntamento, a ingresso libero senza prenotazione, sarà Ferruccio Bartoletti, compositore e didatta, oggi organista titolare della Cattedrale di Massa. Bartoletti impagina un programma che attraversa oltre tre secoli di musica organistica: dai prediletti Johann Sebastian Bach e César Franck sino a Max Reger, arricchendolo con una sua composizione dedicata a San Francesco d'Assisi, il Trittico francescano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

