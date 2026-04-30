Portami al Lago a Valmadrera

Da leccotoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni anno, verso la fine di maggio, il Pratone di Parè si anima di eventi e visite, trasformandosi da semplice prato a punto di ritrovo per molti. La zona, con il suo paesaggio che si affaccia sul lago di Como e il profilo del Moregallo sullo sfondo, si prepara a ospitare un fine settimana dedicato a persone che desiderano trascorrere del tempo in questa area verde e panoramica, a pochi passi dall'acqua.

Ogni anno, quando il calendario si avvicina alla fine di maggio, il Pratone di Parè si trasforma. Il prato largo che digrada verso il lago, con il profilo del Moregallo sullo sfondo e l'acqua del Lario che luccica a pochi passi, smette per un weekend di essere solo un angolo verde di Valmadrera e.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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