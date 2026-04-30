Portami al Lago a Valmadrera

Ogni anno, verso la fine di maggio, il Pratone di Parè si anima di eventi e visite, trasformandosi da semplice prato a punto di ritrovo per molti. La zona, con il suo paesaggio che si affaccia sul lago di Como e il profilo del Moregallo sullo sfondo, si prepara a ospitare un fine settimana dedicato a persone che desiderano trascorrere del tempo in questa area verde e panoramica, a pochi passi dall'acqua.

Ogni anno, quando il calendario si avvicina alla fine di maggio, il Pratone di Parè si trasforma. Il prato largo che digrada verso il lago, con il profilo del Moregallo sullo sfondo e l'acqua del Lario che luccica a pochi passi, smette per un weekend di essere solo un angolo verde di Valmadrera e.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: The Times: "Dimenticate il Lago di Como e andate al Lago d'Orta" Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Portami al Lago torna a Valmadrera: il programma del 23 e 24 maggio; Valmadrera: torna Portami al lago – Lake & more con tante novità; Pro Loco nuova guida e direttivo. "Portami il girasole ch’io lo trapianti nel mio terreno bruciato dal salino, e mostri tutto il giorno agli azzurri specchianti del cielo l’ansietà del suo volto giallino. Tendono alla chiarità le cose oscure, si esauriscono i corpi in un fluire di tinte: queste in musiche. Sva - facebook.com facebook