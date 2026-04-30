Ponte del Primo Maggio | incremento anche del 10 per cento di traffico veicolare al sud Anas da domani a domenica sospesa la circolazione dei mezzi pesanti

Durante il ponte del Primo Maggio, il traffico veicolare sulle strade italiane ha mostrato un aumento rispetto alla media, con un incremento del 6% a partire da giovedì 30 aprile. In alcune aree del Centro e del Sud, i flussi sono cresciuti fino al 10%, con punte del 13% in Sicilia e Sardegna. Per tutto il periodo, da domani a domenica, sarà sospesa la circolazione dei mezzi pesanti.

Stralcio del comunicato diffuso da Anas: Un picco del traffico da giovedì 30 aprile con incrementi del +6% rispetto alla media: in particolare picchi del +10% si registreranno al Centro e al Sud fino ad arrivare al +13% in Sicilia e Sardegna. L’ultimo grande rientro è previsto nel fine settimana del 2 e del 3 maggio con un aumento del traffico del +8% nella giornata di domenica. Ecco alcuni degli itinerari interessati: l’ Autostrada A2 “del Mediterraneo”, l’ Autostrada A19 “Palermo-Catania”, la strada statale 16 “Adriatica”, la strada statale 6 “Appia”, la strada statale 16 “Adriatica”, la strada statale 106 “Jonica” e la strada statale 18 “Tirrenia Inferiore”.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Ponte del Primo Maggio: incremento anche del 10 per cento di traffico veicolare al sud Anas, da domani a domenica sospesa la circolazione dei mezzi pesanti Notizie correlate Esodo di Pasqua, sospesa la circolazione dei mezzi pesanti da venerdì a domenicaPrevisti circa 60 milioni di veicoli da oggi a martedì 7 aprile, sulla rete Anas, società del Gruppo Fs, per le festività pasquali. Maxi ponte di primavera: 95 milioni di veicoli in viaggio sulle strade, sospesa la circolazione dei mezzi pesantiSulla rete Anas, società del Gruppo Fs, per il maxi ponte di Primavera, in occasione della Festa della Liberazione e del 1° maggio, sono previsti... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ponte 1 maggio, 7,4 milioni di italiani in viaggio: giro d'affari da 3,8 miliardi. I dati; Cosa fare il Primo Maggio: le idee all'ultimo minuto tra gite, eventi e festival; Il weekend del Primo Maggio a Riccione: i sapori sul mare, l’artigianato, le mostre d’autore e la Cycling Fest con la Granfondo; Per il ponte del 1° maggio 2026 sono 7,4 milioni gli italiani pronti a partire, soprattutto verso il mare. Trenitalia: oltre 6,5 milioni di viaggiatori per il ponte del primo maggio(Teleborsa) - Trenitalia (Gruppo FS) si prepara a far viaggiare circa 6,5 milioni di viaggiatori in occasione del ponte del primo maggio, tra giovedì 30 aprile e lunedì 4 maggio 2026, rafforzando l’of ... finanza.repubblica.it Anticiclone nel ponte del primo maggio 2026, poi cambia di nuovo tutto in ItaliaPressione in aumento nel ponte del primo maggio in Italia, dopo il passaggio frontale tempo in miglioramento e fine settimana gradevole. Nuova svolta temporalesca però in arrivo nella prima settimana ... msn.com Ponte del Primo Maggio con tempo in prevalenza buono venerdì e sabato, poi domenica nuvole in aumento e possibili rovesci soprattutto in montagna. #meteo #aosta #aostasera - facebook.com facebook Saranno 7,4 milioni gli italiani che si muoveranno per il ponte del primo maggio, per un totale di 22 milioni di pernottamenti e un giro d'affari pari a 3,8 miliardi. La vacanza sarà più breve rispetto all'anno scorso, in media tre giorni, e il 92% sceglierà di rimaner x.com