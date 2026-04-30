Sabato prossimo al PalaFiom si svolge una partita di playoff tra la Cadi Antincendi Futura e la squadra di Taranto. La sfida rappresenta un passo importante nel percorso verso la promozione in Serie A. La squadra locale affronta una delle avversarie più forti del campionato, con l’obiettivo di ottenere una vittoria decisiva. La partita si preannuncia intensa e determinante per le sorti del torneo.

? Cosa sapere Cadi Antincendi Futura sfida la New Taranto sabato prossimo al PalaFiom per i playoff.. Il gruppo giallo-blu punta alla promozione in Serie A attraverso il progetto di Mallamaci.. Sabato prossimo la Cadi Antincendi Futura sfida la New Taranto al PalaFiom per l’inizio dei playoff, una battaglia decisiva che punta a trasformare il sogno della Serie A in realtà tangibile per il gruppo giallo-blu del Presidente Nino Mallamaci. L’atmosfera che si respira intorno alla squadra è carica di un’elettricità nuova, diversa da quella vissuta nelle fasi iniziali della stagione. Pasquale Gattuso, direttore sportivo della formazione, ha sottolineato come il clima sia radicalmente mutato rispetto ai mesi passati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Playoff, la Futura sfida la corazzata Taranto: obiettivo Serie A

Falcone carica la Futura: Sogniamo la promozione, contro il Taranto pronti a dare tutto

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