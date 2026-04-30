Piombino e rigassificatore | via libera al fondo per i cittadini
Il senatore ha annunciato che proporrà al governo un piano di indennizzi economici destinati ai cittadini di Piombino, in relazione alla realizzazione del rigassificatore. La proposta mira a fornire un supporto finanziario alle persone che vivono nella zona interessata dall’impianto. La proposta verrà discussa nelle prossime settimane, con l’obiettivo di coinvolgere i residenti nelle decisioni sul progetto.
? Cosa sapere Il senatore Potenti propone al Governo indennizzi economici per i cittadini di Piombino.. Il fondo compenserà l'impatto del rigassificatore sulla comunità locale secondo fattibilità tecnica.. Il senatore Potenti ha presentato in commissione un atto d’indirizzo che spinge il Governo a valutare misure di ristoro economico per Piombino, coinvolgendo direttamente Palazzo Chigi nella ricerca di soluzioni finanziarie per il territorio. La proposta mira a stabilire un equilibrio tra la rilevanza strategica del rigassificatore per la sicurezza energetica nazionale e la necessità di non penalizzare la comunità locale che ospita l’infrastruttura.🔗 Leggi su Ameve.eu
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