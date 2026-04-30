Piemonte 27 milioni di euro per aiutare le imprese a crescere all' estero | come fare domanda

Da novaratoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Piemonte ha annunciato un finanziamento di 27 milioni di euro destinato a sostenere le imprese locali nei processi di internazionalizzazione. Per il periodo 2026-2029, sono stati avviati i nuovi Progetti integrati di filiera, con un incremento rispetto ai 17 milioni di euro disponibili nel triennio precedente. Le imprese interessate potranno presentare domanda secondo le modalità stabilite dall'ente regionale.

Ventisette milioni di euro per spingere le imprese piemontesi oltre i confini nazionali. La Regione Piemonte lancia il nuovo ciclo dei Progetti integrati di filiera (Pif) per il periodo 2026-2029, aumentando le risorse rispetto al triennio precedente, quando i fondi si erano fermati a 17 milioni.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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