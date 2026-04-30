Piazzapulita | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 30 aprile 2026

Stasera alle 21:15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, il programma condotto da Corrado Formigli. La trasmissione si occupa di approfondimenti su temi di attualità e politica, con ospiti e interventi. La puntata del 30 aprile 2026 si presenta con una scaletta ancora da annunciare, ma generalmente include interviste e discussioni su fatti recenti.

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 30 aprile 2026. Questa sera, giovedì 30 aprile 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 30 aprile 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. In questa puntata di Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui l’Iran e il nuovo disordine mondiale dell’era Trump. Spazio anche al caso Minetti – Nordio e ai tentativi dell’opposizione di costruire un programma comune.🔗 Leggi su Tpi.it

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PIAZZA PULITA la7 - puntata 2 aprile 2026

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