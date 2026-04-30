Piateda rapina con coltello da macellaio alle Poste | cliente sventa il colpo

Questa mattina alle 10:15, un uomo ha fatto irruzione presso l’ufficio postale di Piateda, minacciando con un coltello l’addetta allo sportello. Un cliente presente ha reagito, riuscendo a sventare il tentativo di rapina e mettendo in fuga l’aggressore. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine per i rilievi e le verifiche del caso. La scena si è svolta davanti a clienti e dipendenti, tutti presenti in quel momento.

Momenti di paura questa mattina, intorno alle 10:15, all’ufficio postale di Piateda, dove un uomo ha tentato una rapina minacciando con un coltello l’addetta allo sportello. Il colpo è però fallito grazie all’intervento di un cliente e alla tempestività dei carabinieri, che hanno bloccato il.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Piateda, irrompe alle Poste con un coltello da macellaio: arrestato rapinatore di 59 anniPiateda (Sondrio), 30 aprile 2026 – Con il volto coperto da un fazzoletto, occhiali da sole, cappellino e guanti ha fatto irruzione in un ufficio... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Piateda, rapina con coltello da macellaio alle Poste: cliente sventa il colpo; Piateda tenta rapina alle Poste con coltello, arrestato 59enne; Piateda, irrompe alle Poste con un coltello da macellaio: arrestato rapinatore di 59 anni; Piateda, tenta una rapina all’ufficio postale, ma viene arrestato dai Carabinieri. Tentata rapina alle Poste di Piateda arrestato 59enne con coltello da macellaioGiovedì 30 Aprie alle 10:15 circa, la Centrale Operativa dei Carabinieri di Sondrio ha ricevuto la segnalazion ... valtellinanews.it Tentata rapina in ufficio postale a Piateda, arrestato un 59enneL’uomo è stato bloccato, identificato e posto in stato di arresto per tentata rapina aggravata. Al termine delle procedure di rito, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Sondrio, a ... intornotirano.it ESORDIENTI PENTA PIATEDA 2013 Torneo Morbegno 1^Maggio Non era facile riconfermarsi ma noi abbiamo fatto qualcosa di più…abbiamo messo il terzo sigillo in 3 stagioni! Tripleteee!!! Complimenti alle squadre incontrate nel nostro percorso sempre co - facebook.com facebook