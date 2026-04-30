Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo Piano Casa, volto a incrementare l’offerta di alloggi nel paese. L’obiettivo è realizzare circa 100 mila unità abitative per rispondere alla carenza di alloggi. Il provvedimento rappresenta una risposta alla problematica dell’emergenza abitativa a livello nazionale. La decisione arriva in un momento in cui la domanda di abitazioni rimane elevata, e si inserisce in un piano strategico del Governo.

AGI - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo Piano Casa, un provvedimento strategico per contrastare l’ emergenza abitativa su scala nazionale. L’intervento, definito dall’ esecutivo come “ corposo e articolato ”, punta a mobilitare risorse miliardarie e a introdurre riforme strutturali per incrementare l’ offerta residenziale pubblica e privata, con l’obiettivo di realizzare 100mila nuovi alloggi nell’arco dei prossimi dieci anni. Il pilastro centrale del decreto riguarda il recupero del patrimonio edilizio esistente. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annunciato un intervento immediato sugli immobili inutilizzati: “ Renderemo subito disponibili 60mila alloggi popolari oggi non assegnabili ”.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Piano casa, via libera dal Governo. Obiettivo: 100 mila alloggi

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