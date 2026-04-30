Piano Casa il plauso di Confindustria | Bene il governo intervento strategico Sinistra in tilt

Il governo ha recentemente approvato un nuovo Piano Casa, che ha suscitato commenti positivi da parte di Confindustria, definendolo un intervento strategico e atteso. La misura, volta a favorire interventi di ristrutturazione e rilancio del settore edilizio, è stata accolta con favore dall'associazione di categoria. Nel frattempo, la posizione politica della sinistra appare molto critica nei confronti della decisione presa.

“Il Piano Casa appena varato dal governo riceve il plauso di Confindustria: “Rappresenta un passaggio importante e atteso. Accogliamo con favore l’impegno strategico assunto per avviare iniziative finalizzate a mettere a disposizione 100 mila alloggi a prezzi calmierati nei prossimi dieci anni e l’annuncio di circa 10 miliardi di euro complessivi di risorse alle quali aggiungere risorse di investitori privati”. Così il presidente Emanuele Orsini. “Anche se attendiamo di leggere i testi, si delinea un intervento rilevante. C he mira ad affrontare uno dei nodi strutturali del Paese attraverso misure che vanno nella linea di quanto sollecitato da Confindustria.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Piano Casa, il plauso di Confindustria: “Bene il governo, intervento strategico”. Sinistra in tilt Notizie correlate Moplefan, attesa la decisione del Tribunale sul piano strategico: "Situazione appesa a un filo, occorre intervento del Governo"Il futuro della Moplefan di Terni resta appeso alla decisione del Tribunale di Terni. Cantiere all’ex Tamburini: "Un intervento strategico per il bene della comunità"Il progetto ’Radici Future’ rappresenta un investimento strategico per il futuro della nostra comunità. Contenuti di approfondimento Approvati Piano Casa e taglio accise, Meloni: 10 miliardi per 100mila alloggi in 10 anniLeggi su Sky TG24 l'articolo Consiglio dei ministri oggi, le possibili misure: dal Piano Casa alla proroga sulle accise ... tg24.sky.it Approvato il Piano casa, obiettivo 100 mila nuovi alloggi in 10 anni. Ma anche sgomberi più velociIl Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Piano casa, tra gli obiettivi c'è il recupero di 60 mila alloggi di Edilizia residenziale pubblica ... dire.it