Cantiere all’ex Tamburini | Un intervento strategico per il bene della comunità

Il cantiere all’ex Tamburini nasce dall’esigenza di riqualificare un’area abbandonata ormai da anni. Il progetto ‘Radici Future’ prevede la trasformazione di quell’area in spazi pubblici e ambienti di aggregazione. L’intervento mira a migliorare la qualità della vita dei residenti, creando nuove opportunità di svago e socializzazione. Lavoratori e tecnici sono già al lavoro per rispettare i tempi stabiliti. La comunità attende con fiducia questa riqualificazione, che cambierà il volto di quella parte della città.

Il progetto 'Radici Future' rappresenta un investimento strategico per il futuro della nostra comunità. Grazie alle risorse del PINQuA stiamo restituendo all'area di Ripalta una zona rigenerata, con nuovi alloggi a canone calmierato pensati per studenti e giovani lavoratori, ma anche con spazi verdi e impianti sportivi che saranno a disposizione di tutti". Lo ha dichiarato il sindaco Daniele Vanni, facendo il punto della situazione in merito alla riqualificazione dell'area ex-Tamburini, avviata a livello progettuale nella precedente legislatura. Si tratta com'è noto di un'operazione da quasi 2,5 milioni di euro da coprire in larga parte con i fondi europei tramite il PINQuA, che tra le altre cose vedrà sorgere in via Ripalta sedici nuovi alloggi di edilizia popolare a canone calmierato.