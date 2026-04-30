Piaggio duello FdI-Pd sul piano industriale

Durante una riunione in Consiglio comunale a Pontedera, si sono verificati scambi di opinioni tra i rappresentanti di Fratelli d’Italia e del Partito Democratico riguardo al piano industriale di Piaggio. I due schieramenti hanno espresso posizioni diverse sulla strategia e le prospettive future dell’azienda, senza tuttavia arrivare a un accordo. La discussione si è concentrata sui programmi di sviluppo e sui possibili impatti sull’occupazione locale.

PONTEDERA Botta e risposta in Consiglio comunale sul tema Piaggio. I consiglieri di Fratelli d’Italia, Matteo Bagnoli e Nicolò Stella, hanno presentato una mozione scritta a quattro mani e sostenuta da tutto il gruppo consiliare per chiedere, tra le altre richieste, "formalmente ai vertici del Gruppo Piaggio chiarimenti sul piano industriale e il ruolo strategico che lo stabilimento di Pontedera ricoprirà nel panorama produttivo nei prossimi anni e di riferire periodicamente in Consiglio Comunale sull’andamento occupazionale, rapporto tra contratti a tempo indeterminato e forme contrattuali part-time, verticali e stagionali ma anche sugli...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piaggio, duello FdI-Pd sul piano industriale Notizie correlate Vertenza Sifi, Pogliese (Fdi): "Porterò il piano industriale all’attenzione del governo"Il senatore conferma il suo impegno istituzionale: “Chiederemo all’esecutivo di vigilare affinché alle riduzioni di personale corrispondano reali... Leggi anche: Elezioni provinciali, sfida a sei liste per 12 seggi: duello FdI–Pd e voto decisivo per gli equilibri