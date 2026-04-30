Per un lavoro dignitoso | il primo maggio di CGIL CISL e UIL a Parma

Il Primo Maggio di quest'anno a Parma vede le principali sigle sindacali organizzare manifestazioni dedicate al lavoro dignitoso. L’evento si concentra su temi come la contrattazione, le nuove tutele e i diritti nel contesto di un’Italia che si trasforma sotto l’effetto dell’intelligenza artificiale. Le celebrazioni coinvolgono i rappresentanti dei lavoratori e si svolgono in diverse piazze della città, in un clima di attenzione alle condizioni lavorative del paese.

Contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale: la Festa dei Lavoratori 2026 di CGIL, CISL e UIL anche a Parma mette al centro il lavoro dignitoso.In una fase in cui il lavoro precario, sottopagato e insicuro rischia di radicarsi nel.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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